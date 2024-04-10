İsrail’den bayramın ilk gününde Gazze Şeridi’ne onlarca hava saldırısı

Ordunun açıklamasında, "Son 24 saatte savaş uçakları ve hava kuvvetleri Gazze'nin çeşitli bölgelerinde onlarca hedefe saldırı düzenledi." denildi.



Açıklamada, saldırıların, "askeri alanlar, roketatarlar ve tünel açıklıklarını" kapsadığı öne sürüldü.



Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde Filistinli direnişçilerle yüz yüze çatışmaların yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, Cibaliya bölgesinden Gazze çevresindeki İsrail yerleşim birimlerine bir roket atıldığı ve Şucaiye'de de İsrail askerlerine toplu saldırı düzenlendiği kaydedildi.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 560 Filistinli öldürüldü, 75 bin 933 kişi yaralandı.



Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.