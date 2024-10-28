İsrail’den beş ülkeye 23 bİn saldırı

Gazze Şeridi'ndeki soykırımını Lübnan'a taşıyan İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki beş ülkeye saldırılar düzenliyor. İsrail'in bir yıldır Filistin, Lübnan, İran, Suriye ve Yemen'e toplamda 23 binden fazla saldırı düzenlediği belirlendi. Irak hükümeti ise 26 Ekim'deki İran'a saldırısı sırasında Irak hava sahasını ihlal eden İsrail'i BM Güvenlik Konseyi'ne şikâyet etti. İran'dan dün İsrail'in söz konusu saldırısına yakın zaman içerisinde misillemede bulunacaklarına dair açıklamalar geldi. Sosyal medya platformu X ise İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in platformda açtığı İbranice hesabı askıya aldı.