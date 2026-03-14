İsrail’den Beyrut’a hava saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a sabah erken saatlerde yeni bir hava saldırısı düzenledi.

DAHA ÖNCE VURULAN BİNA YENİDEN HEDEF ALINDI

İsrail savaş uçakları Beyrut'un doğusunda bulunan Burç Hammud bölgesinde daha önce hedef alınan bir binayı yeniden vurdu. Saldırının sabahın erken saatlerinde gerçekleştiği bildirildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.