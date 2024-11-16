İsrail’den Beyrut’a peş peşe saldırılar! Çok sayıda bina yıkıldı

Lübnan resmi haber ajansı (NNA), İsrail ordusunun Dahiye'ye düzenlediği saldırıların Hureyk, Burc el-Baracine ve Gubeyri bölgelerini hedef aldığını ve şiddetli olduğunu bildirdi. Saldırıların ardından bölgeyi toz ve dumanlar kaplarken çok sayıda binanın yıkıldığı ve çevredeki binaların ciddi hasar gördüğü aktarıldı.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırılardan birinin belediye binasının arkasını hedef aldığı ve son saldırının ise uyarı yapılmayan bir binaya düzenlendiği belirtildi. Öğleden sonra Burc el-Baracine ve Gubeyri yakınındaki Şiyah bölgelerinin, önce insansız hava araçlarıyla (İHA), ardından ise savaş uçaklarıyla 2'şer defa hedef alındığı kaydedildi.