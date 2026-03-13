İsrail’den Beyrut’ta psikolojik savaş: Halkı Hizbullah’a karşı kışkırtan bildiriler attılar

İsrail ordusu, saldırıların hedefi haline gelen Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dikkat çeken bir adım attı.

Siyonist İsrail güçleri, kentin farklı noktalarına uçaklardan bildiriler bırakarak Lübnan halkına Hizbullah'a karşı çıkmaları çağrısında bulundu.

BEYRUT SEMALARINDAN BİLDİRİLER ATILDI

İsrail ordusunun havadan attığı bildiriler kısa sürede sosyal medyada da paylaşıldı.

Bildirilerde Lübnan halkına hitap edilerek, ülkenin geleceği konusunda kararın Lübnanlılara ait olduğu mesajı verildi.

"TOPRAĞINI HİZBULLAH'A BIRAKMA" MESAJI

Bildirilerde, "Lübnan senin kararındır, başkasının değil. İstikrar sözde kalmamalı, tüm Lübnanlıların hakkıdır. Toprak senin, onu İran'ın Hizbullah'ının malı haline getirme." ifadeleri yer aldı.

İsrail ordusunun dağıttığı bildirilerde ayrıca Lübnan halkına "Hizbullah'a ve silahlı varlığına karşı çıkma" çağrısında bulunuldu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 1774 kişinin yaralandığını bildirmişti.