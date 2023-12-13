İsrail'den Biden'ın açıklamalarına yanıt: "Asla izin vermeyeceğiz"

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Devleti'nin içinden geçtiği en zor dönemde, ABD Başkanı Biden'ın elinden gelenin en iyisini yaptığını, buna saygı duyduklarını ve bunun gerçek bir dostluk olduğunu dile getirdi.

Bakan Karhi, şöyle devam etti:

"Ama biz burada yaşıyoruz ve burası bizim ülkemiz. Atalarımızın tarihi mirası. Burada bir Filistin devleti olmayacak. Ürdün Nehri ile deniz arasında başka bir devletin kurulmasına asla izin vermeyeceğiz."

Shlomo Karhi ayrıca İsrail ile Filistin arasında 1993 yılında ABD himayesinde imzalanan anlaşmaya atıfta bulunarak, "Oslo'ya asla dönmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Karhi, paylaşımında, "Başkan Biden'ın ifadesiyle burada Yahudi halkının güvenliği tehlikede. Kesinlikle evet. Filistin devleti onu tehlikeye maruz bırakacak." değerlendirmesinde bulundu.