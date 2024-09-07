İsrail’den bir barbarlık daha: Esirlere köpeklerle sistematik işkence

İşgal ettiği Filistin topraklarında soykırım yapan terör devleti İsrail, haksız yere cezaevinde tuttuğu Filistinlilere de akıl almaz barbar işkenceler uyguluyor. İsrail'in Haaretz gazetesi, ülkenin kuzeyinde yer alan Megiddo Hapishanesi'ndeki güvenlik görevlilerinin, köpeklerle Filistinli esir ve mahkûmlara kötü muamele yaptığını gösteren sızdırılmış görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, İsrailli bir gardiyanın elleri arkadan kelepçeli yüzüstü yere yatırılmış onlarca Filistinli mahkûmdan bazılarının başlarının üstünden, bazılarının da başlarına çok yakın yerlerinden polis köpeğiyle geçtiği görülüyor.Gazetenin, Megiddo Hapishanesi'ndeki esir Filistinlilerden aktardığına göre, gardiyanlar, Filistinli esirleri kameraların olmadığı yerlere götürüp hassas yerlerinden darp ediyor. Öte yandan İsrail Cezaevleri Servisinden üst düzey bir yetkili de gazeteye, "Megiddo Hapishanesi'nde tutukluların maruz kaldığı ağır şiddetin farkındayız" ifadesini kullandı. Gazetenin haberine göre İsrail Cezaevleri Servisi, Filistinli esirlere uygulanan prosedürlerin "rutin" olduğunu iddia etti.Hamas hareketi, yaptığı açıklamada, İsrailli gardiyanların, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından da onaylanan bir uygulama olarak, Megiddo Hapishanesi'nde polis köpekleriyle yaptığı kötü muamele ve aşağılamanın, Filistinlilere karşı taşıdığı nefret ve sadizmin boyutunu ortaya koyduğunu belirtti. Açıklamada aç bırakma, işkence ve kasıtlı tıbbi ihmal nedeniyle hapishanelerde 60'tan fazla Filistinlinin öldüğü ifade edildi. Hamas, uluslararası kurum ve kuruluşlara Filistinlilere karşı işlenen suçları belgeleme, esir ve tutuklulara karşı yapılan ihlallerin durdurulması için İsrail hükümetine baskı yapılması çağrısında bulundu.KATİL İsrail ordusu 11 aydır Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırmaya devam ediyor. Son 48 saat içinde birçok noktaya düzenlenen saldırılarda 61 Filistinli daha hayatını kaybederken 162 kişi de yaralandı. Barbar İsrail güçleri, dün de Gazze'nin kuzeyinde sivillerin sığındığı Halimah al-Saadiyah Okulu'ndaki çadırlara saldırdı düzenledi. Saldırı da 8 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 939'a, yaralı sayısı da 94 bin 616'ya yükseldi.İsrail güçleri, 5 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'daki El Faria Mülteci Kampı'nda vurduktan sonra tedavisine izin vermediği için ölen 16 yaşındaki Filistinli çocuğun cenazesine de iş makinasıyla eziyet etti. İsrail askerleri, çocuğun cenazesini iş makinasıyla yerde sürükleyip giysilerini parçaladı.İsrail'in evlerine düzenlediği saldırıda annelerini kaybeden kız kardeşler, yaşam mücadelesi veriyor. İki bacağını kaybeden, Hanan (3), sol ayağını kaybeden kardeşi Misk (2) ile tedavi görüyor.İSRAİL'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha açlıktan öldü. Küçük yaştaki kız çocuğu Yakin el-Estal yetersiz beslenme ve tedavi yetersizliği sonucu hayatını kaybetti. Estal'ın ölümüyle Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı aralarında çocukların da bulunduğu 37 kişiye yükseldi.