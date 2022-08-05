İsrail’den bir katliam daha: Biri çocuk 10 ölü, 55 yaralı

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi ile 5 yaşındaki Âlâ Kudûm adlı kız çocuğunun aralarında bulunduğu 10 kişi öldü, 55 kişi yaralandı. İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, İsrail'in vurduğu hedeflerin sivil yapılar olduğunu, güçlü şekilde karşılık vereceklerini açıkladı. Bu açıklamanın ardından, Gazze'den İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldı. İsrail'in saldırıları akşam da devam etti. Bölgedeki gerilim İsrail ordusunun 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskınla artmıştı. İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi vurularak gözaltına alınmış, çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti. Türkiye, İsrail'in hava saldırılarını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, bu saldırılarda sivillerin hayatını kaybetmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi. AA