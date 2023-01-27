İsrail’den bir katliam daha! Cenin Kampı’nda 9 Filistinliyi şehit ettiler





TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan "Batı Şeria'da giderek daha da artan gerilimden ve artık neredeyse her gün yaşanan can kayıplarından derin endişe duyuyor ve sivillerin ölümlerine yol açan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı.