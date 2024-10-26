İsrail’den bir Nazi zulmü daha

Soykırımcı İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarına devam ederken özellikle kuzey bölgesinde barbarlıkta sınır tanımıyor. İsrail ordusunun yerleşim yerlerini, yerinden edilenlerin sığındığı merkezleri, hastaneleri ve altyapıyı hedef aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde tam bir insani felaket yaşanıyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun kuzeyde 22 gündür "etnik temizlik" yaptığını ve en az 820 Filistinliyi öldürdüğünü belirtti. İsrail askerlerinin, yardım ekiplerini engelleyerek cenazelerin enkaz altından çıkarılmasına ve yol kenarlarından toplanmasına engel olduğu aktarıldı. Sivil Savunma Müdürlüğü, Cibaliya ve Nezle kentlerinden aldıkları yardım çağrılarına cevap veremediklerini kaydetti.İsrail ordusunun hedef aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde de durum kötüleşiyor. Yoğun bakımındaki 2 çocuk hayatını kaybetti. İsrail askerlerinin, hastanedeki tüm erkek sağlık personeli ile bazı hastaları ve yaralıları alıkoyduğu bildirildi. İsrail askerlerinin, kadınları da hastanedeki bir odada aç ve susuz bir şekilde alıkoyduğu ifade edildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastaların ve sağlık personelinin korunması için tüm Birleşmiş Milletler ve uluslararası kurumlara ve ilgili taraflara acil müdahalede bulunmaları çağrısı yaptı. İsrail ordusu son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 7 katliam gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 77 kişi daha yaşamını yitirdi, 289 kişi de yaralandı. Böylece İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 924'e, yaralı sayısı da 100 bin 833'e yükseldi. Öte yandan Anadolu Ajansı, yüzlerce Filistinlinin İsrail ordusu tarafından 22 gündür vurulan Cibaliya Mülteci Kampı'ndan zorla sürüldüğü anları görüntüledi.İSRAIL ordusu Lübnan'ın güneyini fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Nebatiye kentinin köylerini fosfor bombasıyla hedef aldı. İsrail, güneydeki Sur kentinin köylerine hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonucu köylerde büyük yangınlar meydana geldi. Bölgede bazı köylerde de elektrikler tamamen kesildi. Ölü olup olmadığına dair bilgi verilmedi. İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarında önceki gün 19 kişinin öldüğü, 108 kişinin de yaralandığı bildirildi. Öte yandan İsrail ordusu son 24 saatte Lübnan'da Hizbullah'a ait 70'ten fazla hedefe hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Hizbullah güçleri ise İsrail ordusuna karşı önceki gün 48 saldırı düzenlendiğini bildirdi.