İsrail’den bir Nazi zulmü daha hastaları yarı çıplak göçe zorladılar

Siyonist İsrail'in 170 gündür ölüm yağdırdığı Gazze Şeridi'ndeki zulmünün dozu her geçen gün artıyor. Halkı aç ve susuz bırakan, yardım ulaşımını engelleyen İsrail ordusunun son 24 saatte 84 kişiyi daha katletmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 226'ya yükseldi. İsrail ordusunun baskınlar düzenlediği binlerce kişinin sığındığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ndeki Filistinlileri güneye doğru yarı çıplak göçe zorladığı ortaya çıktı. Bir Filistinlinin evinin penceresinden çektiği ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir grup Filistinlinin üstleri çıplak, altlarında ise sadece iç çamaşırları olduğu halde güneye doğru hareket ettikleri görülüyor. Kayıtlarda yarı çıplak Filistinlilerin, tekerlekli sandalyesini iterek engelli kişiye yardım etmesi dikkati çekiyor.Görüntüleri X sosyal medya hesabından paylaşan Filistinli hukukçu ve akademisyen Rami Abdu, İsrail'in Şifa Hastanesi ve çevresinde korkunç katliamlar gerçekleştirdiğini söyledi. Öte yandan Al Jazeera'nın haberine göre Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Han Yunus kentindeki yaralıların ve yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu el-Amal Hastanesi'ne sis bombaları ve buldozerlerle saldırdığını bildirdi.Tıp kompleksinin yoğun saldırı altında olduğunu belirtilirken, bir kişinin başından yaralandı kaydedildi. Hastanedekileri binadan dışarı çıkarmak için hastaneye sis bombalarının atıldığı ve İsrail askerlerinin kapıları bariyerlerle kapatarak herkese çıplak bir şekilde çıkmalarını söylendiği aktarıldı.İSRAİL ordusu Gazze kentindeki Kuveyt Kavşağı'nda yardım tırlarının gelişini bekleyen Filistinlilere tank ve ağır silahlarla ateş açtı. Un ve yardım bekleyen, İsrail için hiçbir tehdit oluşturmayan Filistinlilere yönelik saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı. Böylece, İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım beklerken öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 560 oldu. Öte yandan İşgal güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde "Fervane" ailesinin evini hedef aldı. Ailenin yıkılan evinin enkazında 6 kişinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralıya ulaşıldığı aktarıldı.