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Giriş Tarihi: 23.2.2023

İsrail’den bir vahşet daha

İsrail’den bir vahşet daha
İsraıl'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 10 Filistinli öldürüldü, 100'den fazla kişi yaralandı. İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenledi. Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını çeviren İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin saldırısında biri çocuk 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 102 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu ve bölgedeki hastanelere sevk edildikleri kaydedildi.
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İsrail’den bir vahşet daha
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