İsrail'den "çıplak arama" skandalı! Filistinli kadınlar protesto etti...

Gazze Şeridi'nde Filistinli STK'lar Ağı'nın çağrısıyla kentteki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde toplanan onlarca Filistinli kadın, İsrail'in "çıplak arama" dayatmasına karşı tepkilerini dile getirdi.

Protesto kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan STK'lar Ağı'nın Gazze'deki Kadın Başkanı Meryem Zekkut, "El Halil'de tehdit altında 5 kadının çırılçıplak soyulması olayı, halka karşı her düzeyde devam eden gerilimin bir parçasıdır." dedi.

İsrail'in uluslararası toplumun sessizliği gölgesinde, tüm uluslararası normları ve sözleşmeleri ihlal ettiğini vurgulayan Zekkut, söz konusu çıplak arama dayatmasının, "evlerin kutsallığını ve silahlı çatışmalarda kadın ve çocukların korunmasını öngören yasalar dahil, tüm ahlaki ve insani norm ve değerlerin ihlali" olduğunu ifade etti.

ASKERLERİN KÖPEKLERLE BASKINI

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, çıplak arama dayatmasının gerçekleştiği olayla ilgili hazırladığı raporda, "10 Temmuz gecesi 01.30 civarında çok sayıda askerin köpeklerle birlikte El Halil şehrinin Halle Kubbe Mahallesi'ndeki Acluni ailesinin evine baskın düzenlediğini" aktarmıştı.

Askerlerin aynı aileden 26 kişiyi silah zoruyla bir apartmana götürdükleri, 17 yaşında bir genç dahil 3 kişiyi kelepçeleyip götürdüğü kaydedilmişti.

Kadın ve çocukları erkeklerden ayıran İsrail askerleri, onları evin salonuna götürerek arama yapmıştı.

Kadınlardan birini çocuklarının bulunduğu odaya götüren iki maskeli İsrail askeri, çocuklarının önünde bulunan kadını "soyunmadığı takdirde köpekleri üstlerine salmakla" tehdit etmiş, kadının elbiselerini giymesinin ardından çocukları salona götürürken, birisi 17 yaşındaki 3 kadına da çıplak arama yapmıştı.

İsrail makamlarından rapora ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ancak haberin İsrail'in Haaretz gazetesinde yayımlanmasının ardından Filistin'in resmi ve sivil kurumlarından çok sayıda tepki ve kınama açıklamaları gelmişti.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye 6 Eylül'de yayımladığı yazılı açıklamada, İsrailli insan hakları örgütlerince ortaya çıkarılan, İsrail askerlerinin Filistinli kadınlara yönelik çirkin ihlallerini kınamıştı.