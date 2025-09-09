İsrail’den Doha’daki saldırıya Trump’ın onay verdiği iddiasına yanıt: Tamamen bağımsız bir operasyon!

İsrail basınında ABD Başkanı Donald Trump'ın Doha'daki saldırıya onay verdiği haberlerinin ardından İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

"TAMAMEN BAĞIMSIZ BİR İSRAİL OPERASYONU"

Açıklamada, Hamas'ın üst düzey isimlerini hedef alan Doha'daki saldırının "tamamen bağımsız bir İsrail operasyonu" olduğu ileri sürüldü. ABD'nin saldırıya onay verdiği yönündeki haberlerin aksine, "İsrail başlattı, İsrail yürüttü ve tüm sorumluluğu İsrail üstleniyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail savaş uçakları Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Al Jazeera'ya konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, saldırıda Hamas yöneticilerinin suikasttan kurtulduğunu söyledi. Öte yandan İsrail basını Halil El-Hayye'nin de aralarında olduğu 6 Hamas yöneticisinin saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etti.