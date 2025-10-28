İsrail’den esir cenazelerinin tespit çalışmalarına engel!

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin, Gazze'de "Sarı Hat" olarak bilinen bölgede yürüttüğü arama faaliyetlerine izin vermeme kararı aldı.

İsrail, Hamas'ın dün teslim ettiği bir cenazenin, Gazze'de kalan 13 İsrailli esirden hiçbirine ait olmadığını, daha önce teslim edilen başka bir esire ait kalıntılar olduğunu ileri sürdü.

KASSAM TUGAYLARI VE KIZILHAÇ ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cenazelerini teslim edebilmek için yürütülen arama çalışmaları sürüyor.