İsrail'den esir cenazelerinin tespit çalışmalarına engel!
İsrail yönetiminin Gazze Şeridi’nde İsrailli esirlerin cenazelerinin yerini tespit etmek için yürütülen çalışmaları engellemeye hazırlandığı iddia edildi. Tel Aviv’in bu kararı, Hamas’ın cenaze tesliminde gecikme yaşattığı gerekçesiyle aldığı öne sürüldü.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin, Gazze'de "Sarı Hat" olarak bilinen bölgede yürüttüğü arama faaliyetlerine izin vermeme kararı aldı.
İsrail, Hamas'ın dün teslim ettiği bir cenazenin, Gazze'de kalan 13 İsrailli esirden hiçbirine ait olmadığını, daha önce teslim edilen başka bir esire ait kalıntılar olduğunu ileri sürdü.
KASSAM TUGAYLARI VE KIZILHAÇ ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR
Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cenazelerini teslim edebilmek için yürütülen arama çalışmaları sürüyor.
Kızılhaç ekipleriyle İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı unsurlar, Gazze Şeridi'nde "Sarı Hat" olarak isimlendirilen, İsrail ordusunun kontrolündeki bölgede esirlerin cenazelerinin yerini tespit çalışması yaptığı görüntüler pazartesi basına yansıdı.
Bölgeye son günlerde Mısır'dan giren ağır iş makineleri, İsrail ordusunun anlaşma çerçevesinde işgalini sürdürdüğü "Sarı Hat" bölgesindeki, Gazze kentinin doğusunda arama çalışmaları yaptı.
İsrail ordusu, 10 Ekim'de varılan ateşkes çerçevesinde "Sarı Hat"ta çekilmiş, aynı gün saat 12.00 itibarıyla Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.