İsrail’den Filistin toprağı ve kutsal mekânlara ilhak kararı
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde tümüyle ilhak etmeyi amaçladıkları El-Halil kentinin idari ve güvenlik yapısına ilişkin "El-Halil Anlaşması'nı" feshettiklerini duyurdu. Smotrich, Batı Şeria'da binlerce Filistinlinin hayata tutunabilmesinin son hukuki güvencelerinden biri olan El-Halil anlaşmasını feshetti. Yasadışı Yahudi yerleşimi Doren'in açılış töreninde konuşan Smotrich, "Oslo Anlaşmaları'nın en saçma protokollerinden biri yıllardır yürürlükteydi. Buna son verdik" dedi. Bakanın duyurduğu tek taraflı yıkım izinleri kararları esas alınarak Harem-i İbrahim Camii dahil tüm kutsal mekânlar üzerindeki yetki işgal güçlerine bağlı paralel belediyeye devredilecek. Bu insanlık dışı adım ilhakı fiilen genişletme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.