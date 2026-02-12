İsrail’den Filistinli anne ve kızına işkence: Psikolojik baskı ve çıplak aramaya maruz kaldılar

Filistinli anne ve kızı daha sonra Damon Hapishanesi'ne nakledildiklerini, çıplak aramaya maruz kaldıklarını, ardından kadınlar koğuşunda iki ayrı odaya konduklarını ve odalar arası iletişimin yasaklandığı vurguladı.

Hücreleri "dar, soğuk, duvarları sert, yatakları ince ve kirli" olarak nitelendiren Filistinli anne ve kızı, yemeklerin az ve kalitesiz olduğunu vurguladı.

Açıklamada, anne ve kızın el-Calama'da hücre hapsinde tutuldukları ve bu süreçte sadece 3 gün bir araya gelmelerine izin verildiği bilgisi verildi.

Kızı Ayet ise nakledilmeden önce evde saha sorgusuna alındığını, ardından Hayfa ile Nasıra arasındaki el-Calama Gözaltı Merkezi'ne götürüldüğünü ve yoğun psikolojik baskı gördüğünü belirtti.

Suveylem, nakil sırasında askeri aracın zemininde oturtulduğunu belirterek, bu durumun "omzunda hala devam eden ağrılara yol açtığını" kaydetti.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden avukatın Damon Hapishanesi'nde gerçekleştirdiği ziyaret sonrası paylaşılan bilgilere göre Amine Suveylem, çok sayıda İsrail askerinin gözaltı sırasında Nablus'taki evlerine baskın düzenlediğini, kapıyı kırdığını, kendilerini kelepçeleyerek kızıyla ayrı askeri araçlarla götürüldüğünü anlattı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria 'nın kuzeyinde gözaltına alınan 55 yaşındaki Amine Suveylem ve 22 yaşındaki kızı Ayet'in İsrail hapishanelerinde yaşadıkları aktarıldı.

KADIN ESİRLERE İŞKENCE VE İNSANLIK DIŞI UYGULAMALAR

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Damon Hapishanesi'nde tutulan ve sayıları 50'yi bulan Filistinli kadın esirlerin de gaz sıkma, darp, kelepçeleme ve soğukta zorla bekletme gibi sistematik saldırılara maruz kaldığını açıklamıştı.

Kadın tutukluların hijyen malzemeleri ile sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığı aktarılan açıklamada tutuklular arasında kanser gibi kronik hastalıkları bulunan kadınların da yer aldığı belirtilmişti.