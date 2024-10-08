İsrail’den flaş açıklama: Hizbullah’ın üst düzey komutanı öldürüldü

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın başkenti Beyrut'un yanı sıra diğer bölgelerinde ve Bekaa Vadisi'nde silah üretim tesisleri, bir fırlatma sahası ve diğer askeri altyapıyı hedef aldığını iddia etti.

Adraee, İsrail'in güney Lübnan'da 70'ten fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Sözcü, akşam saatlerinde Beyrut'un güneyindeki bazı noktalara ilişkin Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla saldırı tehditleri yayınlamış, bundan kısa süre sonra patlamalar meydana gelmişti.