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Giriş Tarihi: 5.10.2024 12:40

İsrail’den Gazze için yeni katliam uyarısı!

İsrail ordusu, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bazı bölgelerin boşaltılmasını istedi.

İsrail’den Gazze için yeni katliam uyarısı!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bölgelere saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istedi.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Paylaşımında Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bazı bölgeleri içeren bir harita yayımlayan Adraee, haritada işaretli olan bölge sakinlerinden bulundukları yerleri acilen tahliye etmelerini istedi.

Filistinli grupların söz konusu bölgelerden İsrail'e saldırı düzenlediğini savunan Adraee, İsrail ordusunun bu bölgeye saldırı başlatacağını belirterek, bölge sakinlerine "güvenli" olduğunu ileri sürdüğü yerlere gitmeleri çağrısında bulundu.

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İsrail’den Gazze için yeni katliam uyarısı!
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