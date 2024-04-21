Katil İsrail’den Gazze’de savaşın sürdürülmesine onay!

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdi.
Hagari, "Genelkurmay Başkanı, güney cephesindeki (Gazze) 'operasyonların' sürdürülmesine ilişkin planı onayladı." dedi.
Gazze'nin orta kesiminde bu hafta bir "operasyonu" daha tamamladıklarını ve Hamas'a ait bir altyapıyı yok ettiklerini kaydeden Hagari, Gazze'deki savaşın sonraki aşamaları için hazırlık yapıldığını aktardı.
Hagari, ordunun direktiflerinde bir değişiklik olmadığını, olması durumunda şeffaf bir şekilde ve sorumluluk bilinciyle güncelleme yapacaklarını dile getirdi.
Hagari'nin söz konusu açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ilerleyen günlerde Hamas'ın üzerindeki "diplomatik ve askeri baskıyı artıracakları" yönündeki açıklamalarının ardından geldi.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 97 Filistinli öldürüldü, 76 bin 980 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.