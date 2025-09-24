İsrail’den Gazze’ye kanlı saldırı: 33 Filistinli öldürüldü

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin doğu, güney ve kuzeybatı bölgeleri yoğun topçu ateşi altında kaldı, kent semalarında yoğun insansız hava araçlarının (İHA) uçuşları gözlendi.

DEPOLAR VURULDU: 20 ÖLÜ

İsrail'in, Gazze Belediyesi'ne ait Firas Çarşısı'ndaki yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı depoları hedef alması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

EVLER VE CADDELER BOMBALANDI

Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde el-Hams ailesine ait evin vurulmasıyla 5 kişi yaşamını yitirdi. Sahabe Caddesi'nde bir daireye düzenlenen saldırıda 2 kadın hayatını kaybetti. Ömer el-Muhtar Caddesi'nde ise bir kişi İHA saldırısında can verdi.