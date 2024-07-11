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Giriş Tarihi: 11.7.2024 04:00

İsrail'den Gazze'ye yoğun hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki bölgelere yoğun hava saldırıları düzenledi. Saldırılar sonucu bölgede büyük bir duman bulutu oluştu

AA
İsrail’den Gazze’ye yoğun hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin batısındaki er-Rimal ve Tel el-Hava mahallelerine yoğun hava bombardımanı gerçekleştirdi.

Saldırılar sonucu bölgede büyük bir duman bulutu oluştu.

İsrail ordusu dün sabah Gazze kentine havadan attığı broşürlerde, kentin "tehlikeli çatışma bölgesi" olacağı uyarısında bulunmuş ve bölgedeki Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'a göç etmelerini istemişti.

Atılan broşürlerde yer alan ifadelere göre, İsrail güçlerince boşaltılması istenen bölgelerin Gazze kentinin tamamını kapsadığı görülüyor.

İsrail ordusu, geçen hafta da Gazze kentindeki bazı mahallelerde yaşayan Filistinlilerin bölgeden ayrılmaları için duyurular yayımlamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 1,9 milyonu zorla yerinden edildi. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.

Daha önce Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'a sığınan Filistinlileri defalarca yerinden eden İsrail, bölge halkını zorunlu göçe sürüklemeye devam ediyor.

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İsrail'den Gazze'ye yoğun hava saldırısı
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