İsrail’den Hamas’ın elindeki esirlerle ilgili ilk açıklama

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Gantz; söz konusu açıklamayı, acil durum hükümetinin kuruluşunun açıklandığı basın toplantısında yaptı.

Toplantıda, Gantz'ın yanı sıra Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da hazır bulundu.

Gantz, "Burada birlikte oluşumuz, düşmanlarımıza ve tüm İsrail vatandaşlarına 'seferberlik halinde' olduğumuzu gösteren bir mesajdır. Endişe içindeki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Onların korkularını ve acılarını anlıyorum ama onları teselli edecek söz bulamıyorum." dedi.

"İsrail, bölgenin en güçlü ülkesi ve en güçlü ordu da onun." diyen Gantz, bu gücün Gazze'de ve gerekirse Lübnan'da hissedileceğini ve tüm dünya tarafından görüleceğini kaydetti.