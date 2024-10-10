İsrail’den Hizbullah duyurusu: İstihbaratçı “Golan Tepeleri” üyesi öldürüldü

SURİYE'YE HAVA SALDIRILARI

Suriye devlet televizyonu, İsrail'in Suriye'nin Humus kentindeki bir sanayi bölgesini ve Hama kenti yakınlarındaki kırsalda bulunan bir askeri tesisi hedef alan hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Saldırılar sadece maddi hasara yol açtı.

Suriye televizyonu, sanayi sitesi müdürü Amir Halil'in aktardığına göre, saldırıların Humus'taki bir otomobil üretim tesisini hedef aldığını ve yangına yol açtığını ifade etti.

Suriye'nin Dera kentinde de patlama sesleri duyulduğu ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İsrail ordusu çarşamba günü, Kızıldeniz üzerinde İsrail'e yaklaşan ancak İsrail topraklarına girmeyen bir insansız hava aracını engellediğini duyurdu. Bu açıklama, Irak'taki İslami Direniş'in İsrail'in Eilat kentini insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıklamasından birkaç dakika sonra gerçekleşti.