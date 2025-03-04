İsrail'den Hizbullah komutanına suikast iddiası! "Öldürdük"
İsrail ordusu, Tyre bölgesine düzenlenen saldırıda üst düzey Hizbullah komutanı Haydar Haşim'in öldürüldüğünü açıkladı. Saldırının Hizbullah'ın deniz operasyonları ile bağlantılı olduğu öne sürüldü.
İsrail ordusu, Lübnan'ın Tyre bölgesine düzenlenen saldırıda üst düzey Hizbullah komutanı Haydar Haşim'i öldürdüğünü iddia etti.
İSRAİL'DEN "HİZBULLAH KOMUTANINI ÖLDÜRDÜK" İDDİASI
İsrail, ateşkese rağmen Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Tyre bölgesine düzenlenen İHA saldırısında üst düzey Hizbullah komutanı Haydar Haşim'i öldürdüğünü iddia etti.
HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ
Ordu, Hizbullah'ın Radvan Gücü'nün deniz kuvvetlerinden sorumlu olan Haşim'in Hizbullah'a deniz yoluyla silah kaçırdığını ve İsrail'e denizden saldırılar planladığını öne sürdü. Hizbullah, Haşim'in akıbeti hakkında henüz açıklama yapmadı.