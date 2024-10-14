İsrail’den Hizbullah saldırısı açıklaması: 4 İsrail askeri öldü

İsrail ordusu Hizbullah'ın misilleme saldırısını doğruladı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, dün Hizbullah tarafından gönderilen insansız hava aracının bir askeri üssü vurduğu bildirildi. "Olayda 4 IDF askeri hayatını kaybetti" denilen açıklamada, "Asılsız söylentilerden kaçınılmasını, yaralıların isimlerinin yayılmamasını ve ailelerine saygı gösterilmesini rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah Binyamina bölgesi yakınlarındaki bir İsrail askeri üssüne insansız hava araçları ile misilleme saldırısı gerçekleştirmişti. Saldırıda en az 67 kişinin yaralandığı açıklanırken, ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti. İsrail Ordu Radyosu Hizbullah'ın hava savunma sistemini aldatmayı başardığını ve insansız hava araçlarını korumak için füzeler kullandığını bildirmişti.