İsrail’den insanlık dışı hamle: Filistinlileri idam edecek gardiyanlar eğitim için Doğu Asya’ya gönderilecek

Haberde ismi açıklanmayan bir İsrailli kaynak, söz konusu yasanın öncelikle 7 Ekim saldırılarına katılmakla suçlanan İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarına, daha sonra ise Batı Şeria 'da "ciddi saldırılar" nedeniyle hüküm giyenlere uygulanmasının planlandığını söyledi.

İsrail Cezaevi İdaresi'nin idam cezasının uygulanmasına yönelik hazırlıklara başladığı belirtilen haberde, bu kapsamda özel bir infaz kompleksi kurulmasının, gerekli prosedürlerin hazırlanmasının, personelin eğitilmesinin ve idam cezasını uygulayan ülkelerdeki örneklerin incelenmesinin planlandığı ifade edildi.

İsrail 'de yayın yapan Kanal 13'ün haberinde, İsrail polisinden bir heyetin "Filistinli mahkumların idam cezasının nasıl infaz edileceğini öğrenmek üzere yakında Doğu Asya'daki bir ülkeye gideceği" ifade edildi.

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN SKANDAL İFADELER

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Asma, elektrikli sandalye, zehirli iğne ya da kurşuna dizme… Yöntem ne olursa olsun, tek bir şeyi hak ediyorlar: ölüm cezası." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü tarafından İsrail Meclisine sunulan yasa tasarısı, "İsrail devletine ve topraklarındaki Yahudi halkına zarar verme amacıyla, belirli bir gruba karşı ırkçı veya nefret saikli güdülerle kasten ya da kasıtsız olarak bir İsrail vatandaşının ölümüne neden olanların ölüm cezasına çarptırılmasını" öngörüyor.

Tasarı, 7 Ekim'e katılmakla suçlanan Filistinlilere idama varan cezalar verilmesini savunurken, delillerin karmaşıklığı ve "7 Ekim'de yaşanan vahşeti" öne sürerek askeri mahkemenin yürüteceği yargılamada "standart usul ve kurallardan" sapmasına da izin veriyor.

Söz konusu tasarı, bölgesel ve uluslararası düzeyde sert eleştirilere yol açarken, Tel Aviv yönetiminin uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdürdüğü vurgulanıyor.

İsrail hapishanelerinde halihazırda 9 binden fazla Filistinli bulunuyor.