İsrail’den insanlık dışı karar: Filistinlileri soykırım bölgesine sürgün edecekler

Ayrıca yasa, İsrail vatandaşı Filistinlilerin en az 7 yıl, en fazla 15 yıl süreyle sınır dışı edilmesini öngörürken, İsrail vatandaşı olmayan Filistinliler en az 10 yıl ve en fazla 20 yıl süreyle sınır dışı edilebilecek.

Söz konusu Filistinlileri sınır dışı etme kararının yapılacak bir duruşmayla verileceği kaydedildi. Yasa tasarısına karşı İsrail mahkemesine itirazda bulunulması bekleniyor.