Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail’den insanlık dışı karar: Filistinlileri soykırım bölgesine sürgün edecekler
Giriş Tarihi: 7.11.2024 14:14

İsrail’den insanlık dışı karar: Filistinlileri soykırım bölgesine sürgün edecekler

İsrail yine acımasız bir karara imza attı. İsraillilere karşı herhangi bir faaliyette bulunan Filistinlilerin ailelerini katliam uygulanan Gazze’ye gönderecek.

AA
İsrail’den insanlık dışı karar: Filistinlileri soykırım bölgesine sürgün edecekler

İsrail Meclisi'nde (Knesset) Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un üyeleri ve aşırı sağcı müttefikleri tarafından desteklenen yasa tasarısı 61'e karşı 41 oyla kabul edildi.

Yasa kapsamında, İçişleri Bakanı, "saldırılardan" önceden haberdar olduğu tespit edilen aile fertlerini, söz konusu eylemi desteklediğini ifade eden İsrail vatandaşı Filistinlileri ve işgal altındaki Doğu Kudüs sakinlerini sınır dışı etme yetkisine sahip olacak.

Ayrıca yasa, İsrail vatandaşı Filistinlilerin en az 7 yıl, en fazla 15 yıl süreyle sınır dışı edilmesini öngörürken, İsrail vatandaşı olmayan Filistinliler en az 10 yıl ve en fazla 20 yıl süreyle sınır dışı edilebilecek.

Söz konusu Filistinlileri sınır dışı etme kararının yapılacak bir duruşmayla verileceği kaydedildi. Yasa tasarısına karşı İsrail mahkemesine itirazda bulunulması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail’den insanlık dışı karar: Filistinlileri soykırım bölgesine sürgün edecekler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA