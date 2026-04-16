İsrail’den insanlık dışı muamele: Önce öldürdüler sonra naaşına el koydular

Açıklamada, İsrail güçlerinin çok sayıda eve baskın düzenleyip geniş çaplı arama yaptığı belirtildi.

İsrail askerlerinin ayrıca öldürdüğü Filistinlinin naaşını alıkoyduğu aktarıldı.

Kudüs Valiliği de İsrail güçlerinin beldeye baskınıyla eş zamanlı çıkan olaylarda silahla vurulan Muhammed Rayyan'ın hayatını kaybettiğini, bir Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

Filistin Kızılayı, yaptığı açıklamada, Beyt Dakku beldesinde ağır yaralı bulunduğuna ilişkin ihbar aldıklarını belirterek, İsrail ordusunun sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmasını engellediğini kaydetti.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyt Dakku beldesine baskın düzenlemesi sırasında bir Filistinli ağır yaralandı.

FİLİSTİNLİLER İLE İSRAİL ASKERLERİ ARASINDA ARBEDE

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail güçlerinin Beyt Dakku beldesine baskın düzenleyerek gözaltı operasyonu gerçekleştirdiğini, bunun üzerine Filistinlilerle İsrail askerleri arasında arbede çıktığını aktardı.

Tanıklar, İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığını ifade etti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus kenti ile Cenin kentine bağlı Marka köyünün de aralarında bulunduğu çeşitli kent ve beldelere baskınlar düzenledi.