İsrail’den İran’a saldırı açıklaması: ‘Herkes neler yaptığımızı anlayacak’

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant, İsrail'in güneyindeki Hatzerim Hava Üssünü ziyaret etti.

Burada askerlerle bir araya gelen Gallant, onlara hitaben, "İran'a saldırdıktan sonra herkes sizin hazırlık ve eğitim sürecinde neler yaptığınızı anlayacak." ifadesini kullandı.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.