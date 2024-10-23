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Haberler Dünya Haberleri İsrail’den İran’a saldırı açıklaması: ‘Herkes neler yaptığımızı anlayacak’
Giriş Tarihi: 23.10.2024 15:12

İsrail’den İran’a saldırı açıklaması: ‘Herkes neler yaptığımızı anlayacak’

Geçtiğimiz haftalarda İran, İsrail’e füze saldırısı gerçekleştirmişti. Saldırıya, Siyonist İsrail’in vereceği karşılık bekleniyordu. Bugün İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamayla, "Ülkesinin İran'a saldırdıktan sonra herkes hazırlık ve eğitim sürecinde neler yaptığımızı anlayacak" ifadelerini kullandı.

AA
İsrail’den İran’a saldırı açıklaması: ‘Herkes neler yaptığımızı anlayacak’

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant, İsrail'in güneyindeki Hatzerim Hava Üssünü ziyaret etti.

Burada askerlerle bir araya gelen Gallant, onlara hitaben, "İran'a saldırdıktan sonra herkes sizin hazırlık ve eğitim sürecinde neler yaptığınızı anlayacak." ifadesini kullandı.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

ABD UYARMIŞTI

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, ABD'nin Tel Aviv'den İran'a yapacağı saldırıyı "yumuşatmasını" istediği iddia edilmişti.

Bu iddiaya ilişkin İsrail yönetiminden ise bir açıklama yapılmadı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yanıtının "gerginliği artırmaması" uyarısında bulunmuştu.

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İsrail’den İran’a saldırı açıklaması: ‘Herkes neler yaptığımızı anlayacak’
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