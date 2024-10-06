İsrail’den İran’a tehdit: Sonu Gazze ya da Beyrut gibi olur

İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yüzlerce füze ile düzenlediği saldırı sonrası bölgedeki tansiyon düşmüyor. Tel Aviv, İran'a "çok güçlü" bir misilleme ile cevap verileceğini bildirirken Tahran'dan yeni bir açıklama geldi. İran Tasnim haber ajansına göre, Tahran olası bir İsrail saldırısına yanıt vermek için bir plan hazırladı. İran'ın elinde "birçok İsrail hedefini içeren bir liste" olduğunu iddia etti. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant dün yaptığı açıklamada, İran'ı ülkesine zarar vermesi halinde Gazze ve Beyrut benzeri bir yıkımla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı. İranlı ismini açıklamak istemeyen bir güvenlik yetkilisi ise saldırı tehditlerine rağmen İsrail'in İran'a olası saldırısının sınırlı olmasını beklediklerini belirtti.