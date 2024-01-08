İsrail’den itiraf: Hedefimize ulaşamadık

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik 4'üncü ayına giren saldırıların maliyetinin 217 milyar şekele (59.35 milyar dolar) yükselmesine rağmen halen belirlediği hedeflere ulaşamadığı bildirildi. Yedioth Ahronot gazetesi, "En pahalı savaş - İsrail hedeflerine henüz ulaşılamadı - 3 ay sonraki durumun çerçevesi" başlığıyla haber yayımladı. Haberde, İsrail ordusunun, ekim ayında başlattığı kara harekâtında "Hamas'ın askeri yeteneklerini ortadan kaldırmak ve İsrailli esirleri kurtarmak" gibi hedeflerine ulaşamadığı kaydedildi. İsrail ordusunun, Hamas'ın kıdemli yetkililerini ortadan kaldırma hedefinde de başarılı olamadığı aktarıldı. Haberde, İsrail'in saldırılarının ülkedeki ekonomi ve eğitimin yanı sıra İsraillilerin kişisel güvenliği üzerinde de olumsuz yansımaları olduğu vurgulandı.İsrail'de ayrıca siyasiler ile ordu arasındaki anlaşmazlıklar büyüyor. Çok sayıda bakan, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer üst düzey komutanları eleştiriyor. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantılarına katılan bakanlara yalan makinesi testi yapılmasına ilişkin bir yasa çıkarmak istediğini söyledi. İsrail basınına göre Başbakan Netanyahu, bu planını, "İsrail Meclisi'nin sızıntı belasından muzdarip olduğunu" belirttiği kabine toplantısı sırasında duyurdu.Hamas liderlerinden Usame Hamdan, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinden çekildiğini ve yalnızca batı eteklerinde kaldığını söyledi. Hamdan, "Kuzey Gazze'deki güçlerimiz iyi durumda ve yerlerindeler" dedi. Hamas lideri, 7 İsrail tugayının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta savaştığını ve sahada herhangi bir başarı elde edemediklerini belirtti.