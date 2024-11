İsrail’den kaçış

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde ve Lübnan'da katliam yaparak bölgeyi boşaltmaya çalışırken zoru gören İsrailliler ise ülkeden kaçıyor. The Times of Israel'in yer verdiği İsrail Nüfus ve Göçmenlik Otoritesi'nin verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten sonra sadece birkaç ay içinde yaklaşık 500 bin İsrailli ülkeden kaçtı. Ülkeden kaçan İsrailliler ise Avrupa'dan Asya'ya dünyanın dört bir yanındaki ülkelere dağıldı. Resmi göç istatistikleri, Ekim 2023 ile Mart 2024 arasında 42 bin 185 İsraillinin ülkeyi terk ettiğini gösterse de İsrail medyası bu rakamı 10 veya 20 ile çarpmamız gerektiğini söylüyor. İsrail Merkezi İstatistik Dairesi'nin, "Negatif göç" olgusundaki büyük artışı ortaya koyduğu raporunda 2024'ün ilk 7 ayında 40 bin İsraillinin ülkeyi terk ettiğini ve başka ülkelere sığınma başvurusnda bulunduğunu kaydediyor.The Times of Israel'in bir başka haberinde ise özellikle Hizbullah'ın artan saldırılarından sonra ülkedeki fiziksel ve ekonomik tehlikelerden kaçmak isteyen İsraillilerin Avrupa birliği ülkelerinde mülteci statüsü aradığı belirtildi. Portekiz'de yaşayan İsrailli göçmenlik avukatı Nufar Bar, mülteci statüsü talep eden İsraillilerden gelen taleplerin durmaksızın arttığını kaydetti. Alman vatandaşlığına başvuran İsraillilerin sayısındaki artış da dikkat çekiyor. 2024 yılının 9 ayında Alman vatandaşlığı için İsrail'den 18 bin 448 başvuru alındı. İsrail'den 2023 yılında 9 bin 178, 2022 yılında ise toplam 5 bin 705 kişinin Alman vatandaşlığı için başvuruda bulunduğu belirtildi. 2021 yılından bu yana Nazi rejiminin zulmüne uğrayanlar ve onların soyundan gelenler, herhangi bir başka şarta gerek kalmaksızın Alman vatandaşı olabiliyor. Fransa ve Hollanda ile diğer Avrupa ülkelerinin elçilik görevlileri de artan İsrailli başvurusunu doğruluyor. Hatta Haaretz'in bir haberinde bazı İsraillilerin Tayland'a bile sığınma talebinde başvurduğu belirtiliyor. Özellikle zengin ve eğitimli kesimlerin ülkeden kaçışının çok fazla olduğu kaydediliyor.