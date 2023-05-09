İsrail’den katliam

İsrail'in işgalci ordusu bir kez daha abluka altındaki Gazze'yi hedef aldı. Sabaha karşı düzenlenen hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli hayatını kaybetti, 20 Filistinli de yaralandı. Bombardımanda ölenler arasında 6 kadın ve 4 çocuğun da olduğu duyuruldu. Hayatını kaybedenlerden 3'ünün Rus vatandaşı olduğu bildirildi. İki saat süren saldırılarda, 40'a yakın İsrail savaş uçağı ve helikopter Gazze'yi hedef aldı. Bombardımanda çok sayıda ev vurulurken, halk da büyük panik yaşadı.İslami Cihad Hareketi, saldırıların intikamının alınacağını açıkladı. Kudüs Tugayları tarafından yapılan açıklamada, üç komutanlarının, aileleriyle birlikte öldürüldüklerini vurguladı. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısını "organize devlet terörü" olarak niteledi. Birleşmiş Milletler (BM), 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği hava saldırılarını kınayarak bunun "kabul edilemez" olduğunu açıkladı. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan "İsrail'in Gazze'ye yönelik işlediği korkunç suçu kınıyoruz" açıklaması yapıldı. Öte yandan İsrail güçleri, işgal altındaki Nablus kentinde de 12 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.DışışleriBakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları lanetledi. Açıklamada "Bu tarz alçak eylemler hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu saldırıların, daha fazla can kaybı yaşanmadan ve bölgede yeni bir çatışma sarmalına sebebiyet vermeden derhal sonlandırılmasını bekliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz" denildi. ANKARA