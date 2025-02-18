İsrail’den kısmi çekilme: Lübnan’da 5 stratejik noktada işgal sürecek

İsrail basını, İsrail ordusunun beş nokta dışında Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmeye başladığını duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde kurduğu 5 stratejik karakol ile Hizbullah'ın yeniden faaliyete geçmesini engelleme gerekçesiyle" işgalini sürdüreceği ifade edildi.

Lübnan'daki işgalini 18 Şubat'a kadar sona erdirmesi gereken İsrail ordusunun, dün gece daha önce konuşlandığı bölgelerden çekilmeye başladığı belirtildi.

İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı, ordunun iki buçuk ay boyunca Lübnan'ın güneyinde faaliyet gösterdiğini, temas hattındaki neredeyse bütün yapılara girerek arama yaptığını ve bulduğu silahları imha ettiğini ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da Litani Nehri'nin güneyinde "Hizbullah'ın faaliyet göstermediğinden emin olunana kadar" söz konusu beş karakolda "süresiz olarak" kalınacağı ve işgalin sürdürüleceği bildirildi.

Karakolların saldırıya uğrama ihtimalinin göz önüne alındığı ve buna göre hazırlıkların yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusunun, sınırın İsrail tarafında, her yerleşim yerinin önüne denk gelecek şekilde ileri karakol inşa etmeye başladığı ve birçoğunun tamamlandığı aktarıldı.

İsrailli askeri yetkililerin, Lübnan ordusunun öncekinden daha fazla inisiyatif aldığını söylediği belirtildi.

İsrail ordusunun tahminlerine göre, ülkenin kuzey yerleşimlerinde yaşayan İsraillilerin 1 Mart'ta geri dönebileceği ifade edildi.