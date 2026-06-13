İsrail’den küresel sandık manipülasyonu

İsrail siyonist rejiminin başka ülkelerin içişlerine karıştıklarına dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bazı ülkelerdeki iç karışıklıkları kışkırttıkları tespit edilen İsrail ile ilgili son kanıt Fransa'dan geldi. İsrailli BlackCore firmasının Fransa'da martta yapılan yerel seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturmanın detayları açıklandı. Fransa'da yerel seçimlerde Filistin destekçisi adaylar hakkında dezenformasyon yayarak seçimlere müdahale ettiği için soruşturulan firma, New York ve İskoçya seçimlerine de müdahale etmiş.

ŞİRKET BİR ANDA YOK OLDU

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu ile düzenlediği basın toplantısında konuşan dijital müdahaleler ve dezenformasyonla mücadele kurumu Viginum'un başkanı Marc-Antoine Brillant, konuya ilişkin yürüttükleri çalışmaların neticesinde İsrailli BlackCore firmasının seçimlere müdahalesinin sadece Fransa ile sınırlı kalmadığını kaydetti. Başkan Brillant, İsrailli BlackCore firması için "Ayrıca Angola, Togo, İskoçya seçimleri ve New York'taki 2025 belediye seçimleri gibi diğer ülkeler veya bölgelerde yabancı dijital müdahale operasyonları yürütmek için de kullanılmış gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Fransa'daki soruşturmanın ardından İsrailli şirket bir anda piyasadan kayboldu.