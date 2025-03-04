İsrail’den küstah açıklama: Yeni Suriye yönetimi hedef alındı

Siyonist Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye’de kurulan yeni Şam yönetimini hedef aldı. Saar ayrıca ateşkes konusuna da değinerek, Gazze'de sürecin devam etmesi için İsrailli esirlerin serbest bırakılması gerektiğini ve anlaşmanın birinci aşaması bittiği için Gazze'ye insani yardımları durdurduklarını bildirdi.

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 17:20

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek üzere uluslararası medya mensuplarının katıldığı basın toplantısı düzenledi. İsrail'in Gazze'ye insani yardımları durdurmasını savunan Saar, "Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının birinci aşaması bu cumartesi tamamlandı. İsrail insani yardımların ulaştırılması dahil yükümlülüklerini son gününe kadar yerine getirdi. İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un geçici ateşkesi uzatma teklifini kabul etti. Hamas bunu reddetti. İsrail dolayısıyla insani yardımları durdurdu." dedi. Gazze'ye giden insani yardımların "Hamas için ekonomik yakıt olduğunu" ileri süren Saar, "bunun böyle devam edemeyeceğini" dile getirdi. Saar, Gazze'ye yeniden saldırıların başlatılması konusunda "Bunu istediğimizde yapacağız." dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere zorla sürülmesi planını değerlendiren Saar, bunun görüşmelerini Washington'ın yürüttüğünü kendilerinin bu planı desteklediklerini söyledi.

SİYONİST BAKAN YENİ SURİYE YÖNETİMİNİ HEDEF ALDI Suriye'de azınlıkların haklarının korunması gerektiğini söyleyen Saar, "Şam'da bir darbe yaşandığını, Suriye ile 1974'te imzaladıkları çatışmasızlık anlaşmasının ihlal edildiğini" ileri sürerek "Suriye'deki faaliyetlerinin güvenli, sakin bir sınır korumak için olduğunu" iddia etti. Suriye'ye yaklaşım konusunda Washington ile "aynı görüşte olup olmadığı" sorulan Saar, "ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmelerinde Suriye konusunu ele aldıklarını, burada olumlu gelişmeler görmek istediklerini" belirtti. Saar, Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda İsrail lehine oy kullanmadığını ancak kendilerinin Ukrayna'yı destekler tavır takındıklarını aktararak "Bizler onları destekledik onlar bizi desteklemedi, en iyi senaryoda bize karşı kararlarda çekimser oy kullandılar." ifadesini kullandı.