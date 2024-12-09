Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail'den Lazkiye'ye hava saldırısı! Hava savunma tesisi hedef alındı
Giriş Tarihi: 9.12.2024 21:52

İsrail'den Lazkiye'ye hava saldırısı! Hava savunma tesisi hedef alındı

Suriyeli güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Suriye’nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Kaynaklar, saldırıda Lazkiye Limanı yakınlarında bulunan hava savunma tesisinin hedef alındığını aktardı.

İHA
İsrail’den Lazkiye’ye hava saldırısı! Hava savunma tesisi hedef alındı

İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye yönelik hava saldırılarını artırdı. Adı açıklanmayan Suriyeli güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Suriye'nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Kaynaklar, saldırıda Lazkiye Limanı yakınlarında bulunan hava savunma tesisinin hedef alındığını aktardı.

100'DEN FAZLA SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İsrail ordusu, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana başkent Şam da dahil olmak üzere Suriye topraklarına 100'den fazla saldırı gerçekleştirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail'den Lazkiye'ye hava saldırısı! Hava savunma tesisi hedef alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA