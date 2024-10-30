İsrail’den Lübnan halkına yeni tehdit! Harita paylaştılar

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Baalbek kentine ve çevresindeki bazı köylere yeni bir saldırı tehdidinde bulundu.

Baalbek kentin ve çevresindeki bazı köylerin yer aldığı bir harita paylaşan Adraee, burada bulunduğunu ileri sürdüğü "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırı düzenleneceğini belirtti.