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Giriş Tarihi: 30.10.2024 13:32

İsrail’den Lübnan halkına yeni tehdit! Harita paylaştılar

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan halkına yeni bir saldırı tehdidinde bulundu. Vurulacak yerlerin haritasını paylaşan Siyonist ordu, Baalbek kenti ve çevresindeki bazı köylerin boşaltılmasını talep etti.

AA
İsrail’den Lübnan halkına yeni tehdit! Harita paylaştılar

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Baalbek kentine ve çevresindeki bazı köylere yeni bir saldırı tehdidinde bulundu.

Baalbek kentin ve çevresindeki bazı köylerin yer aldığı bir harita paylaşan Adraee, burada bulunduğunu ileri sürdüğü "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırı düzenleneceğini belirtti.

TÜRKMENLER DE ORADA

Adraee, haritada yer alan Baalbek ve çevresindeki köylerdeki halktan evlerini terk ederek bölgeden ayrılmalarını istedi.

Boşaltılması istenen yerler arasında Türkmenlerin yaşadığı Duris köyü de yer alıyor.

HALK YERİNDEN OLUYOR

İsrail ordusunun 28 Ekim'de Bekaa Vadisi ve Baalbek'e düzenlediği hava saldırılarında en az 60 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in önce hava, 30 Eylül'de de başlattığı kara saldırıları nedeniyle Lübnan'da 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

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İsrail’den Lübnan halkına yeni tehdit! Harita paylaştılar
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