İsrail’den Lübnan ordusuna saldırı: 2’si ağır 5 asker yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

NEBATİYE'DE HAVA SALDIRISI

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırının ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kakaiyya el-Cisr bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, hava saldırısı sırasında araç ve motosikletle seyahat eden 5 Lübnan silahlı kuvvetleri mensubunun yaralandığı kaydedildi.

2 ASKERİN DURUMU AĞIR

Yetkililer, yaralanan askerlerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 886 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 141 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini bildirmişti.