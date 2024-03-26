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Giriş Tarihi: 26.3.2024 20:52

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı

İsrail ordusunun Lübnan’ın doğusunda yer alan Bekaa Vadisi'ndeki Hizbullah hedeflerine yönelik düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

AA
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait hava araçları Bekaa Vadisi'nde bugün içerisinde 2'nci kez hava saldırısı düzenledi.

İkinci saldırının Bekaa Vadisinin Tel Vardin bölgesinde bir eve yönelik gerçekleştirildiği kaydedildi.

Saldırı sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Ölü ve yaralıların kimlik bilgileri hakkında herhangi açıklama yapılmadı.

- İsrail saldırıyı doğruladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın iç kesimlerinde Hizbullah'a ait Tel Vardin'deki hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu belirtildi.

Ayrıca savaş uçaklarının Hizbullah'ın Hanin ve Beyt Hanun'daki silah depolarını da hedef aldığı aktarıldı.

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İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 2 ölü, 1 yaralı
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