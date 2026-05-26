İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 7 ölü
İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın Mişgara ve Kevseriyyet Ruz beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın doğundaki Beka bölgesinde yer alan Mişgara'daki evleri hava saldırılarıyla hedef aldı. Saldırılarda 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Ülkenin güneyindeki Kevseriyyet Ruz beldesindeki saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in gün içerisinde Lübnan'ın güneyindeki Arabsalim, Duveyr ve Kefer Rumman beldelerine düzenlediği saldırılarda toplam 9 kişi ölmüştü.
Böylece İsrail'in Lübnan'a yönelik bugünkü saldırılarında ölü sayısı 16'ya yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini açıklamıştı.