İsrail’den Lübnan’a operasyon hazırlığı

İsrail ordusu içerisinde, Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırmakta yetersiz kalacağı değerlendirmesinin öne çıktığı aktarıldı. Tel Aviv'in istihbarat analizlerinde, örgütün hâlâ "on binlerce roket ve birkaç bin füzeye" sahip olduğu iddia edildi.

BİNLERCE YENİ İHA ÜRETİLDİĞİ İDDİASI

Haberde, Hizbullah'ın çatışmaların bitmesinden sonra Lübnan'da "bir kısmı patlayıcı taşıyan binlerce yeni insansız hava aracı ürettiği" iddiası da yer aldı. Bu nedenle İsrail ordusunun özellikle bu kapasiteyi hedef alan bir saldırı planı hazırladığı belirtildi.

BEYRUT VE BEKAA VADİSİ HEDEFTE

İddiaya göre İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Bekaa Vadisi başta olmak üzere ülkede Hizbullah'a ait silah üretim tesislerini vurmayı planlıyor.

Varılan ateşkese rağmen sınır bölgesindeki bazı noktalarda işgalini sürdüren İsrail ordusu, Lübnan'a sık sık hava saldırıları düzenliyor.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.