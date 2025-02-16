İsrail’den Lübnan’a üç hava saldırısı

İsrail, geçtiğimiz sene 27 Kasım'da başlayan ateşkese rağmen bir kez daha Lübnan'ı vurdu. Lübnan basını, ateşkes anlaşması çerçevesinde İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından çekilmesine 2 gün kala İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne üç hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. İsrail'in ikisi Harbata, biri Halbata kasabası olmak üzere toplam üç hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Saldırılardaki can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

İSRAİL SALDIRILARI DOĞRULADI

İsrail ordusu, Lübnan'a düzenlenen hava saldırılarını doğrulayarak, saldırılarda Hizbullah'a ait noktaların vurulduğunu iddia etti.

Öte yandan İsrail'in 18 Şubat'ta Lübnan'dan tamamen geri çekilmesi bekleniyor.