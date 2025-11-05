İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde bulunan Burj Rahal bölgesinde bir araca insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Burj Rahal'da bir araca insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.