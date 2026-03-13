İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı dalgası: Hizbullah’a ait Karz-ı Hasen kurumunun hedef alındığı iddiası

İsrail ordusu, Lübnan genelinde Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgası düzenlediğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırıların Hizbullah'a bağlı Karz-ı Hasen kurumunun varlıkları ile silah depolarını hedef aldığı öne sürüldü.

BEYRUT VE BEKAA'DA YOĞUN BOMBARDIMAN

Açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un yanı sıra ülkenin doğu ve güney bölgelerinde onlarca saldırı dalgasının gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail ordusu, özellikle Bekaa bölgesinde Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen 10 silah depolama tesisinin vurulduğunu ileri sürdü.

LİTANİ İLE ZEHRANİ ARASINDA HEDEFLER VURULDU

Açıklamada ayrıca Litani ve Zehrani nehirleri arasında kalan bölgede de bazı depolara saldırı düzenlendiği iddia edildi. İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırıların devam edeceğini de duyurdu.

"400 HEDEF VURULDU" İDDİASI

İsrail ordusundan yapılan bir başka açıklamada ise 146. Tümen'in İsrail-Lübnan sınırının batı kesiminde faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, füze rampaları, gözetleme ekipmanları ve bir silah deposu dahil olmak üzere yaklaşık 400 hedefe saldırı düzenlendiği iddia edildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 1774 kişinin yaralandığını bildirmişti.