İsrail’den Lübnan’da yeni katliam: En az 38 ölü, 54 yaralı

İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarına yenileri eklendi. Lübnan'daki Baalbek-Hermel bölgesinin valisi Beşir Hodr, İsrail'in düzenlediği yaklaşık 40 saldırıda en az 38 kişinin öldüğünü, 54 kişinin yaralandığı açıkladı. Baalbek-Hermel bölgesinin yanı sıra Beyrut'un güney banliyölerine yeni saldırılar düzenlendiğini aktaran Hodr, enkaz altında kalan yaralıları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

İSRAİL BEYRUT BANLİYÖLERİNİ HEDEF ALMIŞTI

Dün, başkent Beyrut'un güney banliyölerindeki birçok bölge için tahliye emirleri yayınlayan İsrail, en az 4 bölgeyi hedef almıştı. Yaşanan can kayıpları ya da saldırıların hedefi konusunda İsrail veya Lübnan'dan resmi açıklama yapılmamıştı.