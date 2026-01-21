İsrail’den Lübnan’ın 3 bölgesine saldırı tehdidi!

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki Sayda ve Nebatiye kentlerine bağlı 3 noktanın 3 farklı haritasını paylaştı. Adraee, Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini yeniden başlatma girişimlerine karşı koymak iddiasıyla Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen bölgelere saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu. Paylaşılan haritalarda biri Sayda'ya bağlı Kanarit, diğer ikisi Nebatiye'ye bağlı Kefur ve Carcua beldelerinde olmak üzere işaretlenen binalardan uzak durulmasını isteyen Adraee, binaların derhal boşaltılması ve en az 300 metre uzaklaşılması gerektiğini, bu bölgelerde kalanların ise hayatlarının tehlike altında olacağını ifade etti. İsrail ordusunun, bugün insansız hava araçlarıyla (İHA) Lübnan'ın güneyinde 2 araca düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmişti.