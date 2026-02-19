İsrail’den Lübnan’ın güneyine gece saldırısı! İki belde hedef alındı

Ulusal Haber Ajansı'nda (NNA) yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları güneydeki El-Bisariye beldesi yakınlarında bulunan Tebna bölgesini hedef aldı. Saldırının gece saatlerinde gerçekleştiği bildirildi.

İsrail güçlerinin ayrıca Bint Cubeyl yakınlarındaki Yarun beldesinde de bir noktaya saldırı düzenlediği aktarıldı.

"HİZBULLAH ALTYAPILARI VURULDU" İDDİASI

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X platformundaki açıklamasında, gece saatlerinde güneyde çeşitli bölgelerde "Hizbullah'a ait altyapıların" hedef alındığını öne sürdü.

Waweya, vurulan hedefler arasında silah depoları, roket rampaları ve İsrail'e yönelik saldırı planlarında kullanıldığı iddia edilen askeri noktaların bulunduğunu savundu.

Söz konusu altyapıların varlığının, İsrail ile Lübnan arasındaki mevcut mutabakatın ihlali olduğunu savunan Waweya, İsrail'in her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti.

ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL'İN SALDIRILARI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.