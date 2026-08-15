İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: 7 ölü, 3 yaralı
İsrail’in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırıda bir binanın hedef alındığı ve büyük bir yıkımın meydana geldiği ifade edildi.
Lübnan basınında yer alan haberlere göre, bu sabah erken saatlerde Nebatiye vilayetine bağlı Ensar kasabası kırsalındaki bir binaya İsrail güçlerince hava saldırısı gerçekleştirildi.
SALDIRIDA BİNA HEDEF ALINDI
Saldırıda hedef alınan binada büyük yıkım meydana geldiği ve olayda 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin enkaz kaldırma, cenazeleri çıkarma ve yaralıları hastanelere sevk etme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
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