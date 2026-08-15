İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı: 7 ölü, 3 yaralı

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, bu sabah erken saatlerde Nebatiye vilayetine bağlı Ensar kasabası kırsalındaki bir binaya İsrail güçlerince hava saldırısı gerçekleştirildi.

SALDIRIDA BİNA HEDEF ALINDI

Saldırıda hedef alınan binada büyük yıkım meydana geldiği ve olayda 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin enkaz kaldırma, cenazeleri çıkarma ve yaralıları hastanelere sevk etme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör